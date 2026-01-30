Жестокая расправа над менялой произошла на улице российского города

В Петербурге пройдет суд над мужчиной за убийство в 2005 году

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над мужчиной, который занимался обменом валюты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Обвиняемым является ранее судимый мужчина, который частично признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, вечером 27 мая 2005 года во дворе дома на Каменноостровском проспекте неизвестный напал на пострадавшего. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее девяти ударов колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов, похитил у него не менее 3 тысяч долларов и скрылся.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В 2025 году благодаря повторному анализу доказательств, включая показания свидетелей и данные экспертиз, следователям удалось установить подозреваемого.

