Жестокая расправа над ветераном Великой Отечественной войны произошла в российском регионе

В Курганской области пройдет суд над мужчиной за убийство ветерана в 2009 году
Владимир Шарапов
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над ветераном Великой Отечественной войны, совершенной в 2009 году.

Перед судом предстанет 39-летний житель Шадринска, который проходит обвиняемым по пяти статьям. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

В июне 2009 года в собственном доме без признаков жизни нашли пенсионерку, а ее сын-инвалид получил тяжелые травмы. Из жилища пропали деньги и государственные награды — ордена Отечественной войны II степени. Расследование долгое время оставалось в тупике.

Прорыв наступил в 2025 году, когда криминалисты при повторном изучении вещдоков обнаружили на одном из предметов ДНК мужчины 1986 года рождения. Позже были найдены свидетели, указавшие на него. 2 декабря 2025 года подозреваемый был задержан.

По версии следствия, мужчина пришел в дом с целью занять денег и, получив отказ, совершил преступление. Чтобы устранить свидетеля, он нанес ее сыну ножевые ранения и удары по голове, после чего похитил не менее 14 тысяч рублей и награды.

Ранее Верховный суд Республики Башкортостан приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнего местного жителя за разбойное нападение и убийство с особой жестокостью 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

