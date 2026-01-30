Реклама

22:02, 30 января 2026

Жизнь женщины превратилась в ад после посещения стоматолога

В Италии женщине удалили 11 здоровых зубов
Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Суд в итальянском Турине приговорил двух стоматологов к тюремным срокам за удаление 55-летней пациентке 11 здоровых зубов. Об этом пишет Corriere della Sera.

Пострадавшая обратилась к частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами, рассчитывая получить недорогое лечение. Врачи убедили пациентку, что без крупного вмешательства она рискует потерять все зубы. Отмечается, что перед операцией итальянке не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок, а в течение нескольких часов удалили 11 здоровых зубов, причинив сильную боль. На третий день после операции женщина получила протезы, отличавшиеся от ранее обещанных.

Пострадавшая до сих пор борется с последствиями операции: по ее словам, долгое время она не могла нормально есть и говорить. Она также заявила, что случившееся сказалось на ее личной жизни и психологическом состоянии, из-за чего ей потребовалась помощь специалиста.

Суд приговорил врача, который консультировал пациентку и согласовывал условия лечения, к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Второй стоматолог, непосредственно проводивший удаление зубов, получил три месяца лишения свободы. «Моя жизнь остается адом, но я наконец чувствую, что получила справедливость», — заявила пострадавшая, комментируя приговор.

Ранее в Татарстане мужчина вырвал все зубы и остался должником. Житель Набережных Челнов попал под влияние мошенников, которые представились сотрудниками стоматологической клиники. Россиянина запугали тяжелым заболеванием полости рта и убедили срочно удалить все зубы для замены на импланты.

