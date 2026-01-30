Реклама

10:02, 30 января 2026

Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов

Алексей Гусев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, никто из отечественных атлетов не будет сниматься обнаженным ради заработка. «В нашей системе управления спортом такого нет. За это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит», — заявила Журова.

Бывшая спортсменка вспомнила, что однажды участвовала в фотосессии в полуобнаженном виде. «Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Каждый раз кто-то вспоминает, я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта», — добавила Журова.

Ранее сообщалось о том, что олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц завела аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Немецкая спортсменка совмещает тренировки в бобслее, военную службу в бундесвере и публикацию откровенного контента.

