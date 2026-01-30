Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:11, 30 января 2026Интернет и СМИ

Звезду TikTok нашли дома без признаков жизни

Звезду TikTok и активистку из США Ширли Рейнс нашли дома без признаков жизни
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @beauty2thestreetz

58-летнюю американскую звезду TikTok, основательницу благотворительной организации Beauty 2 the Streetz Ширли Рейнс нашли дома без признаков жизни. Об этом пишет Dexerto.

Сестра активистки Шейла Рейнс раскрыла, что ее обнаружили рядом с кроватью. По ее словам, блогерша была здорова и не принимала какие-либо лекарства. Она уточнила, что родственники будут ждать результатов вскрытия.

Организация Beauty 2 The Streetz на своих страницах в соцсетях также сообщила, что Рейнс не стало. «Мисс Ширли посвятила свою жизнь служению другим и внесла неоценимый вклад в жизнь бездомных от Лос-Анджелеса до Невады. (...) Ее наследие останется жить в деле, которое она начала, и в сердцах, что она затронула», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что известная американская блогерша Макензи Пол умерла в 26 лет. Последние три года она боролась с агрессивным видом рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok