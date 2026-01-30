Звезду TikTok нашли дома без признаков жизни

Звезду TikTok и активистку из США Ширли Рейнс нашли дома без признаков жизни

58-летнюю американскую звезду TikTok, основательницу благотворительной организации Beauty 2 the Streetz Ширли Рейнс нашли дома без признаков жизни. Об этом пишет Dexerto.

Сестра активистки Шейла Рейнс раскрыла, что ее обнаружили рядом с кроватью. По ее словам, блогерша была здорова и не принимала какие-либо лекарства. Она уточнила, что родственники будут ждать результатов вскрытия.

Организация Beauty 2 The Streetz на своих страницах в соцсетях также сообщила, что Рейнс не стало. «Мисс Ширли посвятила свою жизнь служению другим и внесла неоценимый вклад в жизнь бездомных от Лос-Анджелеса до Невады. (...) Ее наследие останется жить в деле, которое она начала, и в сердцах, что она затронула», — говорится в заявлении организации.

