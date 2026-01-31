Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 31 января 2026Силовые структуры

Арестованная за удушение 6-летнего ребенка россиянка заявила о безразличии

В Амурской области суд взял под стражу мать задушенного 6-летнего ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Пресс-служба судов Амурской области»

Шимановский районный суд Амурской области взял под стражу жительницу по делу о расправе над шестилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщина пробудет в СИЗО до 30 марта. Ее подозревают в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. По версии следствия, 29 января она расправилась со своим сыном.

На содержании под стражей настаивали следствие и прокурор, опасаясь, что женщина может скрыться или повлиять на свидетелей. Сама подозреваемая заявила, что ей безразлично решение суда.

Известно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за растрату, а также к административной — за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее была восстановлена картина похищения подростка в Красноярске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

    Известная украинская певица получила паспорт России

    Названа еще одна причина масштабного отключения электроэнергии на Украине

    На Западе призвали Зеленского посетить Москву

    Спецпредставитель Путина прибыл в Майами для встречи с администрацией Трампа

    Задержанный за расчленение многодетной россиянки высказался о своей вине

    Врач перечислил повышающие риск заболеваний сердца и сосудов продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok