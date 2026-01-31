Реклама

Дети 102-летних супругов раскрыли секрет их долголетия

В Китае 102-летние супруги, родившиеся в один день, отметили юбилей
Фото: B.Zhou / Shutterstock / Fotodom

Супруги из Китая, родившиеся в один день, отметили 102-летний юбилей. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Юань Гуаньцзинь и Инь Хэчжэнь родились 26 марта 1924 года. В 1950 году они познакомились, а позднее поженились. У них пятеро детей, двое правнуков и три правнучки. Cтарший сын Юань и Инь считает, что секрет долголетия его родителей кроется в их отношении к жизни. «Они не вмешиваются в чужие дела, а просто сосредоточены на том, чтобы хорошо прожить собственную жизнь», — утверждает он.

Несмотря на разные вкусы и распорядок дня, супруги более 70 лет жили в мире и согласии. Юань просыпается в восемь утра, любит ходить на овощной рынок и играть в карты с друзьями, а Инь предпочитает тихую жизнь: встает в шесть утра и, пока другие спят, подметает пол и убирается в доме.

У супругов противоположные вкусовые предпочтения. «Мой отец любит сладкое, поэтому я всегда добавляю ему больше сахара в еду, — рассказала их дочь. — В последние годы он предпочитает вегетарианскую пищу». По ее словам, мать, наоборот, любит мясо и раньше каждый день выпивала примерно 400 миллилитров рисового вина.

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

