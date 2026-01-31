Реклама

Экс-аналитик ЦРУ развенчал миф о России

Джонсон: В США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине
Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В США распространяют ложь о том, что Россия находится на грани поражения в конфликте на Украине. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Он указал, что Украина сталкивается с рядом проблем на поле боя: невозможность восполнить потери, нехватка обученных солдат и денег, а также потеря территорий. «Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение», — отметил эксперт.

Однако, подчеркнул он, тактика российского командования неизменно приносит результаты, и военные в этом году продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом.

Ранее Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп получает от разведки ложную информацию, касающуюся экономики и армии России.

