06:07, 31 января 2026Из жизни

Эпштейна банили за оскорбления и угрозы игрокам в Xbox Live

Финансиста Эпштейна банили в Xbox Live за оскорбления и угрозы игрокам
Марина Совина
Марина Совина

Фото: House Oversight Committee Democrats / Reuters

Онлайн-сервис для игр Xbox Live в 2013 году заблокировал аккаунт американского финансиста Джеффри Эпштейна за оскорбления и угрозы другим пользователям. Новые документы опубликованы на сайте Министерства юстиции США.

«Права вашей учетной записи Xbox Live были приостановлены навсегда из-за травли, угроз и/или оскорблений других игроков. Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным», — говорится в письме Xbox.

Ранее в рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна обнаружили воспоминания о 15-16-летних русских девочках. Согласно стенограмме, Эпштейн привел на одну из вечеринок на яхте 15-летнюю русскую девушку.

