SC: Европа сможет обеспечить себе процветание, лишь восстановив отношения с РФ

Государства Европы смогут сосредоточиться на своем развитии лишь в случае, если восстановят отношения с Россией. Такое мнение выразил британский экс-дипломат Иэн Прауд в статье для издания Strategic Culture (SC).

По его словам, развитие и процветание Европы в будущем во многом зависят от РФ. «Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания конфликта на Украине восстановить отношения с Россией», — отмечает Прауд.

Он добавляет, что нормализация отношений с РФ, помимо выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, будет способствовать реиндустриализации экономик Европы посредством более дешевой энергии.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что государства Европы запретом на российский газ ведут себя к упадку. По мнению профессора, Европе стоит возобновить дипломатию с Москвой и восстановить экономические связи.