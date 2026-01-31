Хирург развеял пять мифов об уменьшении груди

Хирург Никонов: Женщины больше не хотят иметь большую грудь

Пациентки все чаще приходят к пластическим хирургам с просьбами вернуть комфорт и нормальную осанку, запросы о переделке внешности уже уходят в прошлое, рассказал пластический хирург, к.м.н., хирург высшей категории «Института пластической хирургии» Алексей Никонов. В комментарии «Ленте.ру» эксперт развеял пять мифов об уменьшении груди.

Хирург назвал мифом, что грудь уменьшают только из-за эстетики. По его словам, на первый план выходит тренд на натуральность и здоровье. А большая грудь перегружает позвоночник, влияет на осанку и нередко приводит к боли. Эстетическая составляющая есть, но она играет не первостепенную роль при принятии женщиной решения о редукционной маммопластике, уточнил эксперт.

Вторым мифом он назвал убеждение, что уменьшение груди якобы лишает женственности. При этом запросы могут быть разными, например, кому-то достаточно подтяжки груди, а после беременности и кормления нередко рассматривают подтяжку груди после родов, чтобы вернуть форму и ощущения комфорта.

Женщины больше не хотят иметь большой бюст, они желают выглядеть гармонично, пропорционально и чтобы не было физической перегрузки Алексей Никонов хирург

Не соответствует действительности и миф, что операция по уменьшению груди делают единицы, продолжил эксперт. Картина получается в точности обратной: из-за тренда на натуральность и из-за внимательности к здоровью спины женщины все чаще приходят именно с запросом на уменьшение, потому что хотят не только хорошо и аккуратно выглядеть, но и чувствовать себя легче, объяснил Никонов.

«Что делать, если от природы грудь большая? Смириться и всю жизнь провести в муках подбора подходящего белья? Конечно, нет. Одаренные пышным бюстом женщины не должны жить в границах этого мифа. Ситуацию можно и нужно изменить ради комфорта и здоровья», — подчеркнул пластический хирург.

Пятым мифом Никонов назвал убеждение, что уменьшение груди делают только те, кто хочет удалить установленные ранее импланты. Он отметил, что замена имплантатов груди направлена на корректировку эстетического вида и состояния молочных желез. В некоторых случаях при реэндопротезировании пациентки уменьшают грудь для психологического и физического комфорта, добавил эксперт.

