20:17, 23 января 2026

Врач объяснил любовь российских мужчин к интимной пластике

Хирург Павлюк назвал интимную пластику инвестицией в личный бренд для мужчин
Екатерина Ештокина

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург и андролог Михаил Павлюк объяснил любовь российских мужчин к интимной пластике. Его комментарий приводит «Газета.ru».

По словам специалиста, популярность данной операции возросла в связи с тем, что восприятие пластики изменилось. Если раньше это скрывали, то сейчас мужчины относятся к операциям как к инвестиции в личный бренд, карьеру и здоровье», — пояснил врач.

По мнению Павлюка, такой сдвиг произошел в связи с быстрым развитием соцсетей. Представители сильного пола видят результаты коррекции внешности, что позволяет им преодолевать страхи, пояснил эксперт. В то же время самыми частыми пациентами хирург назвал мужчин от 30 до 45 лет.

Среди прочего, андролог уточнил, что у большинства россиян, которые желают сделать интимную пластику, размеры соответствуют норме. Однако они хотят избавиться от комплексов, стать более уверенными в себе и улучшить качество сексуальной жизни.

В ноябре 2025 года Тодоренко задумалась об интимной пластике. Она иронично призналась, что слышала лишь об эротическом массаже, но на интимную пластику не решалась.

