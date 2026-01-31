Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на два матча Play-In IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.
Россиянин поставил на победу Astralis над NRG и Aurora над PaiN Gaming с коэффициентом 1,32. Обе ставки сыграли, и игрок заработал 2,8 миллиона рублей.
Турнир Play-In IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Призовой фонд составляет миллион долларов.
Ранее российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей.