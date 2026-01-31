Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:42, 31 января 2026Спорт

Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

Россиянин выиграл 2,8 миллиона рублей, поставив на матч Counter-Strike 2
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyllian Santos / Shutterstock / Fotodom  

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на два матча Play-In IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил на победу Astralis над NRG и Aurora над PaiN Gaming с коэффициентом 1,32. Обе ставки сыграли, и игрок заработал 2,8 миллиона рублей.

Турнир Play-In IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Призовой фонд составляет миллион долларов.

Ранее российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл. Россиянин поставил на победу Team Falcons над Team Spirit в рамках 1/4 финала турнира с коэффициентом 2,08 и выиграл два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На Западе прокомментировали слова Зеленского о прекращении ударов России

    Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

    В Москве нашли женское тело со следами удушения

    В России высказались об атаке дронов ВСУ на фоне энергетического перемирия

    Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

    В России назвали способ лишить Макаревича званий

    Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok