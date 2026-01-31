Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в мире меняется баланс сил. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети. В нем содержалась информация о десяти странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП. Топ состоял из Китая, Индии, США, Индонезии, Турции, Нигерии, Бразилии, Вьетнама, Саудовской Аравии и Германии.

Ранее Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink.