Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 31 января 2026Мир

Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире

Илон Маск заявил, что в мире меняется баланс сил
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evan Vucci / AP

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в мире меняется баланс сил. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети. В нем содержалась информация о десяти странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП. Топ состоял из Китая, Индии, США, Индонезии, Турции, Нигерии, Бразилии, Вьетнама, Саудовской Аравии и Германии.

Ранее Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на статус враждебного государства со стороны США

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире

    Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

    В Германии раскритиковали гарантии безопасности НАТО для Украины

    Раскрыта главная проблема Украины на поле боя

    Захарова высказалась о действиях США против Кубы

    Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

    В России назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok