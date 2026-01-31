Известный экономист сделал мрачный прогноз о Гренландии

Сакс: Трамп не отступит и может попытаться захватить Гренландию

Президент США Дональд Трамп может попытаться захватить Гренландию. Мрачный прогноз в интервью ТАСС сделал известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию», — предположил он.

По его мнению, желание американского лидера заполучить остров выглядит «крайне непривлекательно». Экономист упрекнул Трампа в том, что тот ведет себя как «четырехлетний ребенок».

Ранее Сакс заявлял, что Трамп с высокой вероятностью осуществит аннексию Гренландии, несмотря на возмущение Европы. По его словам, европейские уступки, не предполагающие передачу суверенитета, не устроят администрацию США, которая в итоге объявит остров своей территорией.