00:19, 31 января 2026

Известный экономист сделал мрачный прогноз о Гренландии

Сакс: Трамп не отступит и может попытаться захватить Гренландию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Max Rossi / Reuters

Президент США Дональд Трамп может попытаться захватить Гренландию. Мрачный прогноз в интервью ТАСС сделал известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию», — предположил он.

По его мнению, желание американского лидера заполучить остров выглядит «крайне непривлекательно». Экономист упрекнул Трампа в том, что тот ведет себя как «четырехлетний ребенок».

Ранее Сакс заявлял, что Трамп с высокой вероятностью осуществит аннексию Гренландии, несмотря на возмущение Европы. По его словам, европейские уступки, не предполагающие передачу суверенитета, не устроят администрацию США, которая в итоге объявит остров своей территорией.

