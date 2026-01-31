Свидетель по «делу Эпштейна» обвинил Кушнера в работе на «Моссад»

Зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер может быть причастен к работе на разведывательную службу Израиля «Моссад». Соответствующие показания свидетеля раскрыло министерство юстиции США в рамках публикации файлов по «делу Эпштейна».

Cвидетель обвинил в ходе допроса агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США Кушнера в отмывании средств иностранного происхождения, работе на «Моссад» и потенциальном влиянии на администрацию президента США в пользу Израиля. По его мнению, предприниматель и его младший брат, инвестор Джош Кушнер были завербованы их университетским преподавателем, профессором Гарвардского университета Аланом Дершовицем.

[Свидетель] заявил, что это история о реальном сговоре — Трамп был скомпрометирован Израилем, а Кушнер является настоящим «мозгом» его организации и его президентства Федеральное бюро расследований США из протокола допроса анонимного свидетеля

30 января министерство юстиции США раскрыло архив материалов по «делу Эпштейна», включая показания о причастности Трампа. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».