17:20, 31 января 2026

В «файлах Эпштейна» нашли связи окружения Трампа с «Моссадом»

Свидетель по «делу Эпштейна» обвинил Кушнера в работе на «Моссад»
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Posner / Anadolu via Getty Images

Зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер может быть причастен к работе на разведывательную службу Израиля «Моссад». Соответствующие показания свидетеля раскрыло министерство юстиции США в рамках публикации файлов по «делу Эпштейна».

Cвидетель обвинил в ходе допроса агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США Кушнера в отмывании средств иностранного происхождения, работе на «Моссад» и потенциальном влиянии на администрацию президента США в пользу Израиля. По его мнению, предприниматель и его младший брат, инвестор Джош Кушнер были завербованы их университетским преподавателем, профессором Гарвардского университета Аланом Дершовицем.

[Свидетель] заявил, что это история о реальном сговоре — Трамп был скомпрометирован Израилем, а Кушнер является настоящим «мозгом» его организации и его президентства

Федеральное бюро расследований СШАиз протокола допроса анонимного свидетеля

30 января министерство юстиции США раскрыло архив материалов по «делу Эпштейна», включая показания о причастности Трампа. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

