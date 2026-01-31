Реклама

Россия
12:46, 31 января 2026

Машина с пятью людьми протаранила дом в российском регионе

В Архангельской области машина врезалась в частный дом, трое погибли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Архангельской области»

В Красноборском муниципальном округе Архангельской области водитель автомобиля врезался в частный дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около полуночи 30 января мужчина за рулем машины Great Wall не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в деревянный забор и дом. В результате три человека — водитель и двое пассажиров, среди которых подросток — получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн сломал в аварии ребра и позвонки.

