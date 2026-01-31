МИД России обозначил лучшую гарантию безопасности Украины

Грушко назвал лучшей гарантией безопасности Украины гарантию России

Лучшая гарантия безопасности Украины — это наличие твердой гарантии безопасности России. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что сейчас все обсуждают необходимость предоставить Киеву гарантии безопасности, но никто не говорит о таких же гарантиях для России.

«Я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», — сказал Грушко.

По его словам, безопасность Украины будет обеспечена, если Москва будет понимать, что территория страны не будет использоваться как плацдарм для создания угроз для безопасности России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видела соглашения о гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Украиной, о котором говорят представители Киева.