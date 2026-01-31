Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:13, 31 января 2026Россия

Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней до 35
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов расширил список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее в перечне было 26 заболеваний, теперь их количество выросло до 35. В частности, список пополнился сахарным диабетом, врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, осложненные переломы.

В 2025 году Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту. В частности, предполагалось пересмотреть категории годности для пациентов с диагнозами: сифилис, гипертония, шизофрения, а также невротические расстройства и расстройство личности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Панда Катюша из Московского зоопарка помедитировала на качелях

    Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

    В российском городе для обезвреживания боезаряда эвакуируют несколько улиц

    В МИД дали совет Макрону по разговору с Путиным

    В США раскрыли причину чисток в армии Китая

    Экс-аналитик ЦРУ рассказал о способах избежать слежки

    В США сообщили Зеленскому мрачные новости о гарантиях безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok