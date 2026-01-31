Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней до 35

Министр обороны РФ Андрей Белоусов расширил список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее в перечне было 26 заболеваний, теперь их количество выросло до 35. В частности, список пополнился сахарным диабетом, врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, осложненные переломы.

В 2025 году Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту. В частности, предполагалось пересмотреть категории годности для пациентов с диагнозами: сифилис, гипертония, шизофрения, а также невротические расстройства и расстройство личности.