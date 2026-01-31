В Минюсте США отреагировали на обвинения против Трампа в файлах Эпштейна

Минюст США назвал ложью информацию о Трампе в файлах Эпштейна

Министерство юстиции США отреагировало на информацию о причастности американского президента Дональда Трампа к преступлениям сексуального характера из документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подобные обвинения назвали ложью.

«Некоторые из документов [по делу Эпштейна] содержат ложные и сенсационные утверждения против президента Трампа. (...) Следует подчеркнуть, что эти обвинения необоснованны и ложны, и если бы в них была хоть доля правды, они, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа», — отметили в Минюсте США.

Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна обнаружили обвинение в изнасиловании в адрес американского президента. В документах упоминается рассказ водителя лимузина о телефонном разговоре, во время которого Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и говорил о насилии над какой-то девушкой.

Эпштейна задержали в июле 2019 года за склонение несовершеннолетних к проституции и торговлю людьми. В круг друзей и знакомых финансиста входило большое число политиков, предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Он покончил с собой в тюрьме.