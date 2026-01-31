На Украине сообщили о критической ситуации в энергетике

Кулеба: Украина нуждается в дополнительных мощностях

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал о текущей ситуации с энергетикой страны. Его слова приводит УНИАН в Telegram.

По словам Кулебы, партнеры уже передали Киеву более 700 единиц различного энергооборудования мощностью около гигаватта. Отмечается, что это равноценно объемам мощности одного энергоблока Южноукраинской АЭС.

«Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем резерв энергетического оборудования для поддержания базовых услуг для людей», — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.