01:42, 31 января 2026

На Западе оценили «экстраординарное» решение ЕС против России

Меркурис: Отказ от российского газа навсегда лишил ЕС конкурентоспособности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / IMAGO / Global Look Press

Решение Европейского союза (ЕС) о полном отказе от импорта российского газа навсегда лишит европейскую промышленность конкурентоспособности. Так данный запрет оценил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, «крайне неудачные» решения Брюсселя нанесли Европе огромный ущерб. Он отметил, что из-за отказа от дешевого газа в Германии началась деиндустриализация, а впоследствии заводы стали закрываться в Великобритании и других странах ЕС.

«Это решение выглядит экстраординарным. ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. Российский газ будет поставляться на восток и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это скорее всего навсегда. ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен избежать выполнения запрета ЕС на поставки российского газа. По его словам, без газа из РФ расходы венгерских семей на оплату услуг ЖКХ вырастут в три раза.

