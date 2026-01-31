Назван самый неводочный регион России

РИА: В Москве зафиксирована самая низкая доля продажи водки

В Москве зафиксирована самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители столицы выбирали этот напиток в 23,8 процента покупок, всего за год было реализовано 4,506 миллиона декалитров. В Санкт-Петербурге доля водки составила 23,9 процента (2,495 миллиона декалитров), замыкает тройку Севастополь (28,5 процента, 277 тысяч декалитров). При этом в декалитрах меньше всего водку покупали жители Чечни (619 декалитров), Ингушетии (20,9 тысячи декалитров) и Ненецкого автономного округа (33,6 тысячи декалитров).

Общий объем продаж водки в России по итогам 2025 года составил 73,315 миллиона декалитров. За год этот показатель снизился на 3,6 процента.

Ранее сообщалось, что самым «опохмеляющимся» российским регионом в новогодние праздники оказалась Калининградская область. В регионе продажи минералки в литрах на тысячу человек оказались максимальными среди всех российских субъектов — там показатель с 1 по 12 января 2026 года составил 966,7 литра, продемонстрировав прирост в 64,11 процента.