NYT: Цель ВСУ — предотвратить укрепление позиции РФ на переговорах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пытаются удержать «каждый клочок» территории, их цель — предотвратить наращивание темпов боевых действий со стороны России, которые могут усилить ее позицию на мирных переговорах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военнослужащих.

«По их словам, цель состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий, которые укрепили бы ее позиции на мирных переговорах, которые продолжатся в эти выходные в ОАЭ», — говорится в публикации.

По данным издания, в ВСУ ощущается острая нехватка людей для равномерной защиты всех участков боевых действий, из-за чего в украинской обороне возникают уязвимые места, которыми пользуется Россия.

Ранее стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» начали дезертировать из-за связей комбрига с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сообщается, что солдаты отказываются выполнять приказы, а затем самовольно покидают часть.