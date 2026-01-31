ТАСС: Бойцы 47-й бригады ВСУ дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским

На сумском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» дезертируют из-за связей комбрига с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что военнослужащие отказываются выполнять приказы, а затем уходят в самовольное оставление части. «Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с Зеленским», — заявил собеседник агентства.

В 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Отмечалось, что это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Кроме того, сообщалось, что 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе.