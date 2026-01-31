Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:40, 31 января 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ начали дезертировать из-за дружбы комбрига с Зеленским

ТАСС: Бойцы 47-й бригады ВСУ дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

На сумском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» дезертируют из-за связей комбрига с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что военнослужащие отказываются выполнять приказы, а затем уходят в самовольное оставление части. «Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с Зеленским», — заявил собеседник агентства.

В 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Отмечалось, что это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Кроме того, сообщалось, что 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Европе назвали единственный способ обеспечить себе процветание

    Бойцы ВСУ начали дезертировать из-за дружбы комбрига с Зеленским

    Перечислены европейские политики под угрозой отставки

    МИД России обозначил лучшую гарантию безопасности Украины

    Во Франции назвали «неизбежный» исход СВО

    Российские военные получат тяжелые дроны «Кощей»

    Экономист спрогнозировал последствия отказа Европы от российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok