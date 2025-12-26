Реклама

05:24, 26 декабря 2025Бывший СССР

Украинцы дезертируют бригадами. Российский контингент в зоне СВО уже превысил численность ВСУ

155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Количество дезертиров в 155-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило все мыслимые показатели. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Он отметил, что в ВСУ много подразделений, которые не оправдали надежд командования. «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я бригада», — указал собеседник агентства. При этом, добавил источник, командование ВСУ продолжает «плодить нежизнеспособные организмы».

Ранее украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й бригаде ВСУ, пожаловался, что его командиры вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен, чтобы выжить. «[В бригаде] много "двухсотых", "трехсотых" (погибших, раненых — прим. «Ленты.ру»). Связи практически нет. Воды, еды нет, боекомплекта тоже нет. Да и воевать никто не хочет», — сказал он.

В ВСУ количество дезертиров выросло вдвое

За прошедший год число судебных дел в отношении военнослужащих ВСУ, которых обвиняют в дезертирстве и неявке к месту службы, выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом, составив почти 74 тысячи. Уточняется, что речь идет о делах, возбужденных по части 5 статьи 407 УК Украины — она применяется к тем солдатам, которые самовольно покинули воинские части в период действия военного положения.

На фоне этого уполномоченная Украины по правам военнослужащих Ольга Решетилова признала, что в ВСУ мобилизуют больных людей. Она отметила, что Военно-врачебная комиссия (ВВК) на Украине сократила перечень заболеваний, которые являются основанием для признания непригодности к военной службе. Омбудсмен пояснила, что это было сделано из-за нехватки людей. «Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — сказала она.

Также Решетилова сообщала, что украинцы выбирают тюрьму вместо прохождения военной службы. По ее словам, люди делают такой выбор, чтобы сохранить собственные жизни.

Российский контингент в зоне СВО превысил украинский

Российский контингент в зоне специальной военной операции (СВО) превысил численность украинских войск. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Алексей Живов. «По разным данным, у противника сейчас от 300 до 500 тысяч военнослужащих в распоряжении, потому что там очень большое количество дезертиров и пропавших без вести», — сказал он.

При этом президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, сообщил о том, что в зоне СВО находятся 700 тысяч российских бойцов. По словам главы государства, основным костяком войск стали родившиеся в 90-х годах.

