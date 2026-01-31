Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

Некоторые лидеры стран Европы на экстренной встрече на прошлой неделе составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу. Об этом, ссылаясь на источники в правящих кругах, пишет The New York Times.
«План европейских лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами», — раскрыли журналисты.
Отмечается, что, помимо этого, европейские лидеры планируют сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от США, работая над диверсификацией торговых отношений, улучшением своих Вооруженных сил и снижением зависимости от американских технологий.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может пересмотреть оборонный договор с США, позволяющий Вашингтону строить военные базы в Гренландии. Премьер подчеркнула, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может вести переговоры от лица Копенгагена.