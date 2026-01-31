Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

NYT: Лидеры Европы на экстренном ужине составили план противодействия Трампу

Некоторые лидеры стран Европы на экстренной встрече на прошлой неделе составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу. Об этом, ссылаясь на источники в правящих кругах, пишет The New York Times.

«План европейских лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами», — раскрыли журналисты.

Отмечается, что, помимо этого, европейские лидеры планируют сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от США, работая над диверсификацией торговых отношений, улучшением своих Вооруженных сил и снижением зависимости от американских технологий.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может пересмотреть оборонный договор с США, позволяющий Вашингтону строить военные базы в Гренландии. Премьер подчеркнула, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может вести переговоры от лица Копенгагена.