16:19, 31 января 2026

Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

NYT: Лидеры Европы на экстренном ужине составили план противодействия Трампу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Некоторые лидеры стран Европы на экстренной встрече на прошлой неделе составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу. Об этом, ссылаясь на источники в правящих кругах, пишет The New York Times.

«План европейских лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами», — раскрыли журналисты.

Отмечается, что, помимо этого, европейские лидеры планируют сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от США, работая над диверсификацией торговых отношений, улучшением своих Вооруженных сил и снижением зависимости от американских технологий.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может пересмотреть оборонный договор с США, позволяющий Вашингтону строить военные базы в Гренландии. Премьер подчеркнула, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может вести переговоры от лица Копенгагена.

