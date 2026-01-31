Одну категорию россиян призвали отказаться от пива

Врач Трофимова призвала отказаться от пива тем, у кого повышена мочевая кислота

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова призвали одну категорию россиян отказаться от пива и соков. Выпуск программы «О самом главном» на канале «Россия 1» с советом специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Один из гостей программы рассказал, что у него заболели суставы. Причиной проблемы оказалось то, что у него был повышен уровень мочевой кислоты. По словам мужчины, врачи призвали его отказаться от красного мяса, чтобы у него не развилась подагра — заболевание, при котором соли мочевой кислоты откладываются в суставах, вызывая воспаление и сильные боли.

Агапкин согласился с советом коллег, который озвучил мужчина. При этом он добавил, что на уровень мочевой кислоты также влияет алкоголь, в особенности пиво. Специалист объяснил, что спиртное мешает тому, чтобы почки выводили мочевую кислоту. Врач добавил, что при повышенном уровне мочевой кислоты также не рекомендуется употреблять продукты с фруктозой, например, сладкие газированные напитки, пакетированные соки, выпечку и соусы.

«[Тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты], нужно обязательно убрать сладкие напитки и минимизировать употребление алкоголя», — констатировала Трофимова.

