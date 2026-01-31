Орбан высказался о последствиях вступления Украины в ЕС

Орбан: Вступление Украины в ЕС не должно даже обсуждаться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не должно даже обсуждаться. Соответствующий пост он разместил в социальной сети X.

По словам политика, это событие принесло бы войну на территорию союза и повлекло бы за собой отправку значительного количества финансов Киеву. «Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС», — написал Орбан. Он отметил, что можно не допустить такого развития событий, если лидеров стран Западной Европы заставят прекратить поддержку этого «абсурдного плана».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти для страны ускоренный путь вступления в ЕС из-за угроз со стороны России. Он выразил уверенность в том, что Украина сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в ЕС уже к концу 2026 года.