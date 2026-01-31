Реклама

Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять солдат, оружие и деньги на Украину
Ольга Коровина

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит возлагать бремя поддержки Украины на плечи венгров. Об этом он написал в социальной сети X.

В своей речи Орбан жестко пресек разговоры об отправке вооружений или солдат в поддержку Вооруженных сил Украины. «Мы не отправим солдат, оружие или деньги. Они хотят кредитов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков», — отметил он.

Премьер подчеркнул, что страна не станет «играть в эту игру». Он добавил, что Брюссель и Киев хотели бы, чтобы Венгрия уступила их требованиям, но этого не произойдет.

Ранее Орбан заявил, что возможное принятие Украины в Европейский союз и НАТО является путем к войне. По мнению политика, Киев должен оставаться «буферной зоной» между западными странами и Россией.

