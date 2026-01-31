Реклама

Польшу назвали слугой Украины

Миллер назвал Польшу слугой Украины из-за запрета на экспорт металлолома
Мария Винар

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высказался о запрете на экспорт металлолома с Украины. Своими размышлениями он поделился в соцсети X (ранее — Twitter).

По его мнению, данный шаг Украины показал отсутствие солидарности между странами. Миллер заявил, что Киев не проявил вежливости довести до сведения Варшаву и провести консультацию. «Шаг, достойный стратегического партнера из пособия "Как удивить своих союзников так сильно, чтобы им было больно"» — отметил он.

Кроме того, на фоне этого запрета Миллер назвал Польшу слугой Украины. «Прекрасный урок прикладной геополитики. Украина может все, потому что это Украина. Польша ничего не может, потому что это Польша. Одни принимают решения день за днем, другие подсчитывают потери день за днем», — подчеркнул он.

Ранее Миллер ответил на критику украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Запада.

