Популярный актер выплюнул жвачку в руку матери на красной дорожке

Актер Джейкоб Элорди выплюнул жвачку в руку матери на премьере фильма

Австралийский актер Джейкоб Элорди выплюнул жвачку в руку матери на премьере фильма «Грозовой перевал». Соответствующее видео публикует издание Bustle в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мировая премьера экранизации одноименного романа Эмили Бронте состоялась в Лос-Анджелесе, Элорди исполнил в картине роль Хитклиффа. На мероприятии артиста поддержала мать Мелисса, в руки которой Джейкоб положил использованную жвачку.

Поклонники Элорди сочли жест неоднозначным. В то же время авторы Bustle сопроводили ролик подписью: «Эй, Джейкоб! В следующий раз, когда захочешь выплюнуть жвачку, учти, что у нас есть свободные руки».

Ранее американский актер Эдриан Броуди избавился от жвачки на 97-й церемонии вручения премии «Оскар», бросив ее в свою спутницу, бывшую жену продюсера Харви Вайнштейна Джорджину Чапман. В интервью после церемонии он объяснил, что вспомнил о жвачке, поднимаясь на сцену за наградой, и решил проблему таким образом.