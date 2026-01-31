Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:07, 31 января 2026Культура

Популярный актер выплюнул жвачку в руку матери на красной дорожке

Актер Джейкоб Элорди выплюнул жвачку в руку матери на премьере фильма
Ольга Коровина

Австралийский актер Джейкоб Элорди выплюнул жвачку в руку матери на премьере фильма «Грозовой перевал». Соответствующее видео публикует издание Bustle в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мировая премьера экранизации одноименного романа Эмили Бронте состоялась в Лос-Анджелесе, Элорди исполнил в картине роль Хитклиффа. На мероприятии артиста поддержала мать Мелисса, в руки которой Джейкоб положил использованную жвачку.

Поклонники Элорди сочли жест неоднозначным. В то же время авторы Bustle сопроводили ролик подписью: «Эй, Джейкоб! В следующий раз, когда захочешь выплюнуть жвачку, учти, что у нас есть свободные руки».

Ранее американский актер Эдриан Броуди избавился от жвачки на 97-й церемонии вручения премии «Оскар», бросив ее в свою спутницу, бывшую жену продюсера Харви Вайнштейна Джорджину Чапман. В интервью после церемонии он объяснил, что вспомнил о жвачке, поднимаясь на сцену за наградой, и решил проблему таким образом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности тайного плана Европы против Трампа

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России назвали виновника масштабного отключения электроэнергии на Украине

    Москвичам нагрели квартиры

    Польшу назвали слугой Украины

    Победа Джоковича лишила россиянина миллиона рублей

    В Подмосковье простились с утонувшим в Босфоре пловцом Свечниковым

    В России высказались о судьбе европейских автобрендов после СВО

    Популярный актер выплюнул жвачку в руку матери на красной дорожке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok