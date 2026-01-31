Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

Премьер-министр Италии Мелони: Европе необходимо быть автономной державой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности. Ее интервью публикует газета Foglio.

Мелони считает, что Европе необходимо быть сильной и автономной державой. Кроме того, глава итальянского правительства заявила, что европейские страны должны научиться высказывать свое мнение и взаимодействовать с остальным миром, не испытывая при этом комплекс неполноценности.

Ранее Мелони резко ответила президенту США Дональду Трампу. Итальянский премьер-министр назвала заявления американского лидера о союзниках в Афганистане неприемлемыми.