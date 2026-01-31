Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 31 января 2026Мир

Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

Премьер-министр Италии Мелони: Европе необходимо быть автономной державой
Мария Винар

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности. Ее интервью публикует газета Foglio.

Мелони считает, что Европе необходимо быть сильной и автономной державой. Кроме того, глава итальянского правительства заявила, что европейские страны должны научиться высказывать свое мнение и взаимодействовать с остальным миром, не испытывая при этом комплекс неполноценности.

Ранее Мелони резко ответила президенту США Дональду Трампу. Итальянский премьер-министр назвала заявления американского лидера о союзниках в Афганистане неприемлемыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Россиянка описала жизнь в США фразой «разочаровывает тех, кто ждал сказку»

    Прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию объяснили

    Стало известно о бесплатной проверке россиян для выявления рисков раннего старения

    В Иране ответили на угрозы США

    В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

    Политолог оценил возможность вторжения Трампа в Иран

    Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok