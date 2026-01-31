Прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию объяснили

Эксперт Кнутов заявил о способности «ядерного нюхача» находить ядерное оружие

Военный эксперт Юрий Кнутов высказался об американском самолете WC-135R Constant Phoenix, который известен как «ядерный нюхач». Его комментарий приводит aif.ru.

По словам Кнутова, самолет выявляет тайные места хранения или производства ядерного оружия. Накануне «ядерный нюхач» приземлился на авиабазе Милденхолл в графстве Саффолк.

Спикер уточнил, что датчики «нюхача» позволяют ему сделать забор воздуха для диагностики, не приземляясь. Кроме того, в самолете установлено оборудование, которое позволяет сразу осуществить анализ и выявить радиоактивное заражение воздуха или сделать вывод о недавнем проведении подземных ядерных испытаний. «По сути это разведчик, который осуществляет мониторинг состояния атмосферы», — уточнил Кнутов.

30 января сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе в Великобритании на фоне обострения напряженности между США и Ираном. До этого аналогичные самолеты направлялись на Ближний Восток незадолго до американских ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а также появлялись в Великобритании в январе 2022 года, за несколько недель до начала российской специальной военной операции.