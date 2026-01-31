Реклама

10:33, 31 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты симптомы смертельно опасного отравления алкоголем

Врач Чистик: На тяжелое отравление алкоголем указывают синюшные губы и ногти
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие симптомы сигнализируют о смертельно опасном отравлении алкоголем. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«На тяжелую алкогольную интоксикацию указывает выраженная спутанность сознания, повторная рвота, особенно в полусне, медленное дыхание, реже восьми вдохов в минуту, или дыхание с паузами. Опасны очень слабый пульс, холодная кожа, синюшные губы и ногти, судороги. Эти симптомы нельзя списывать на "ему просто надо отоспаться"», — предупредила Чистик. Еще одним тревожным признаком она назвала невозможность разбудить опьяневшего человека.

Врач призвала не пытаться привести опьяневшего человека в чувство при помощи кофе — этот напиток не отрезвляет, а лишь маскирует степень опьянения и усиливает обезвоживание организма. Также, по ее словам, не помогут холодный душ, выход на мороз и физические нагрузки.

Чистик предупредила, что при подозрении на тяжелое отравление алкоголем нельзя оставлять человека спать в одиночестве. «Правильная тактика в этом случае — это вызвать скорую, не оставлять человека одного, уложить на бок и следить за дыханием и сознанием», — посоветовала гастроэнтеролог.

Ранее Чистик развеяла миф о существовании единой смертельной дозы алкоголя. По ее словам, один и тот же объем спиртного у разных людей дает разную концентрацию в крови.

