Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 25 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач развеяла миф о смертельной дозе алкоголя

Гастроэнтеролог Чистик: Единой смертельной дозы алкоголя не существует
Наталья Обрядина

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom  

Смертельную дозу алкоголя нельзя измерить бокалами, заявила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Этот популярный миф она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что единой смертельной дозы алкоголя не существует, потому что один и тот же объем спиртного у разных людей дает разную концентрацию в крови. «Врачи ориентируются на анализы, а не на то, сколько бокалов было выпитого. При концентрации около 0,3-0,4 процента человек уже в зоне риска комы и смерти. Выше 0,4 процента уровень считают потенциально летальным: резко растет риск остановки дыхания и сердца», — предупредила Чистик.

Специалистка уточнила, что тяжелое состояние иногда наступает и при меньших значениях алкоголя в крови. На итоговую концентрацию также влияют вес и пол, скорость употребления, крепость напитка, прием лекарств, болезни печени, сердца, легких и мозга.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

По словам Чистик, организм перерабатывает этанол с ограниченной скоростью. Когда человек выпивает много за короткое время, алкоголь быстро всасывается, особенно если он употреблен натощак или смешан с газированными напитками. В таком случае печень не успевает обезвреживать этанол, и его уровень в крови возрастает волнообразно. Врач подчеркнула: при высоких значениях алкоголь подавляет центры мозга, которые отвечают за дыхание, сердцебиение и контроль температуры.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Российская теннисистка Андреева и украинка Свитолина отказались от рукопожатия после матча

    Власти захотели наградить россиян за спасение упавших в воду женщины с ребенком

    В Роспотребнадзоре сделал предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

    Колесо обозрения в Москве прекратило работу из-за непогоды

    Песков заявил о нежелании России когда-либо контактировать с одним политиком

    Стало известно о задуманном США и Украиной в Донбассе

    Кушнер надел измеряющее стресс кольцо на встречу с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok