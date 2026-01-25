Врач развеяла миф о смертельной дозе алкоголя

Гастроэнтеролог Чистик: Единой смертельной дозы алкоголя не существует

Смертельную дозу алкоголя нельзя измерить бокалами, заявила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Этот популярный миф она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что единой смертельной дозы алкоголя не существует, потому что один и тот же объем спиртного у разных людей дает разную концентрацию в крови. «Врачи ориентируются на анализы, а не на то, сколько бокалов было выпитого. При концентрации около 0,3-0,4 процента человек уже в зоне риска комы и смерти. Выше 0,4 процента уровень считают потенциально летальным: резко растет риск остановки дыхания и сердца», — предупредила Чистик.

Специалистка уточнила, что тяжелое состояние иногда наступает и при меньших значениях алкоголя в крови. На итоговую концентрацию также влияют вес и пол, скорость употребления, крепость напитка, прием лекарств, болезни печени, сердца, легких и мозга.

По словам Чистик, организм перерабатывает этанол с ограниченной скоростью. Когда человек выпивает много за короткое время, алкоголь быстро всасывается, особенно если он употреблен натощак или смешан с газированными напитками. В таком случае печень не успевает обезвреживать этанол, и его уровень в крови возрастает волнообразно. Врач подчеркнула: при высоких значениях алкоголь подавляет центры мозга, которые отвечают за дыхание, сердцебиение и контроль температуры.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.

