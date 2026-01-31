Рестораны захотели брать с москвичей десятки тысяч рублей за бронь столиков на 14 февраля

Московские рестораны ввели огромные депозиты за бронь столиков ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.
В обычные дни бронь столиков при этом бесплатна — но за две недели до праздника рестораны начали получать очень много заявок и ввели невозвратные депозиты, чтобы исключить внезапную отмену брони. Вначале размер депозита составлял 7-8 тысяч рублей за двоих, вскоре сумма взлетела до 14 тысяч рублей за бронь.
Самый крупный депозит составил 45 тысяч рублей за двоих. В некоторых ресторанах отметили, что в стоимость депозита входят чаевые для официанта и десерт в виде сердечка.
Ранее стало известно, что затраты на выполнение норм закона о защите русского языка обернутся повышением цен в российских кафе, ресторанах и прочих заведениях общественного питания как минимум на пять процентов.