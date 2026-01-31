Реклама

Экономика
16:53, 31 января 2026Экономика

Рестораны захотели брать с москвичей десятки тысяч рублей за бронь столиков на 14 февраля

Московские рестораны ввели депозиты до 45 тыс. руб. за бронь столиков 14 февраля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hanz2881 / Shutterstock / Fotodom

Московские рестораны ввели огромные депозиты за бронь столиков ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

В обычные дни бронь столиков при этом бесплатна — но за две недели до праздника рестораны начали получать очень много заявок и ввели невозвратные депозиты, чтобы исключить внезапную отмену брони. Вначале размер депозита составлял 7-8 тысяч рублей за двоих, вскоре сумма взлетела до 14 тысяч рублей за бронь.

Самый крупный депозит составил 45 тысяч рублей за двоих. В некоторых ресторанах отметили, что в стоимость депозита входят чаевые для официанта и десерт в виде сердечка.

Ранее стало известно, что затраты на выполнение норм закона о защите русского языка обернутся повышением цен в российских кафе, ресторанах и прочих заведениях общественного питания как минимум на пять процентов.

