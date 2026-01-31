Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 31 января 2026Россия

Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на одной теме

Рогов: Зеленскому пора прекратить спекулировать на тему Донбасса и ЗАЭС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не спекулировать на одной теме. Об этом пишут РИА Новости.

Как заявил агентству Рогов, Запорожская атомная электро-станция (ЗАЭС) и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, соответственно, украинскому лидеру давно пора прекратить спекулировать на этот счет.

«О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия. Зеленскому как никому надо об этом хорошо помнить и знать», — добавил Рогов.

По его словам, Зеленский намеренно так поступает, чтобы затянуть переговорный процесс и сорвать возможное мирное соглашение по завершению украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст без боя Донбасс и ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Ермака заподозрили в занятии магией с использованием трупов

    В российском регионе БПЛА повредили жилые дома

    Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на одной теме

    В США оценили состояние энергетики Украины словами «латают жвачкой»

    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Уиткофф раскрыл участников переговоров с Дмитриевым

    Силовики сообщили об отправке на убой подготовленных на Западе бригад ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok