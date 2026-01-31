Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:08, 31 января 2026Путешествия

Россиянам назвали опасные для посещения страны из-за вируса Нипах

Вирусолог Малинникова: Сейчас опасно посещать страны с жарким климатом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CK Thanseer / Reuters

Вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом. Доктор медицинских наук врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова перечислила в беседе с ТАСС опасные для посещения государства.

Специалист рассказала, что в числе таких стран — Таиланд, Индия, Бангладеш, Мадагаскар, Непал, Гана. Помимо этого, вирусолог напомнила, что чаще люди болеют там, где они очень активно общаются с больными животными. «При этом иногда вирус может передаваться с пищей, при употреблении мяса больного животного без должной термической обработки», — предупредила Малинникова.

Вирусолог добавила, что чаще всего очаги выявляются в небольших поселениях, где многие занимаются животноводством, поэтому от таких мест туристам следует держаться подальше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что туристы из России при поездках в Индию должны помнить о возможном риске заражения смертельным вирусом Нипах. Она предупредила россиян, что вероятность такого сценария невысока, однако стоит соблюдать меры предосторожности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Госдуме напомнили о возможности россиян избежать штрафа за опоздание на работу

    Россиянин расправился с пятью людьми с помощью вафельницы

    В Германии возмутились решением властей по Украине

    В России назвали причины скорого окончания СВО

    США поставят оружие на миллиарды долларов одной стране

    Экс-разведчик раскрыл неизбежное событие для Украины

    Представитель Долиной рассказал об изменении на концертах певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok