Россиянам пообещали самую масштабную индексацию соцпособий

ТАСС: С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пенсий, пособий и компенсаций

Февральская индексация станет самой масштабной по охвату соцвыплат, пособий и компенсаций за год. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Увеличения затронут пенсии, пособии и компенсации пострадавшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также будут проиндексированы единовременные страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и пособия по безработице.

Кроме того, в перечень индексации вошли ежемесячные выплаты удостоенным звания «Мать-героиня», пособия гражданам с детьми и маткапитал.

Ранее сообщалось, что с февраля пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату. По словам доцента Марии Акатновой, фиксированная выплата составит 19 169,38 рублей.