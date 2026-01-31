Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:55, 31 января 2026Экономика

Россиянам пообещали самую масштабную индексацию соцпособий

ТАСС: С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пенсий, пособий и компенсаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Февральская индексация станет самой масштабной по охвату соцвыплат, пособий и компенсаций за год. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Увеличения затронут пенсии, пособии и компенсации пострадавшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также будут проиндексированы единовременные страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и пособия по безработице.

Кроме того, в перечень индексации вошли ежемесячные выплаты удостоенным звания «Мать-героиня», пособия гражданам с детьми и маткапитал.

Ранее сообщалось, что с февраля пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату. По словам доцента Марии Акатновой, фиксированная выплата составит 19 169,38 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На территории посольства КНДР в Москве обрушилась крыша парковки

    В российском городе загорелся жилой дом

    Россиянам пообещали самую масштабную индексацию соцпособий

    В США обеспокоились истечением срока важного договора с Россией

    Заявление Зеленского о Донбассе сочли опасным для переговоров

    Мерцу пригрозили отставкой из-за России

    На Западе оценили «экстраординарное» решение ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok