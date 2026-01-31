Российские военные получат тяжелые дроны «Кощей»

Минобороны: Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» подготовлены к передаче в ВС России

Первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были собраны и протестированы военнослужащими технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Отмечается, что такие дроны собираются под конкретные задачи в течение нескольких дней. «В качестве полезной нагрузки для них могут использоваться различные виды боеприпасов, в том числе противотанковая мина ТМ-62», — добавили в ведомстве.

Ранее ВС России начали применять в зоне спецоперации (СВО) новые дроны. Речь об «Упырь-18» повышенной грузоподъемности, которые могут разрушать укрепленные блиндажи с помощью 10-килограммовых мин.