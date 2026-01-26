Реклама

Наука и техника
06:30, 26 января 2026Наука и техника

Россия начала применять в зоне СВО новые дроны

«Уралдронзавод»: Дроны «Упырь-18» с 10-килограммовыми минами испытали в зоне СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

ВС России начали применять в зоне спецоперации (СВО) новые дроны. Речь об «Упырь-18» повышенной грузоподъемности, которые могут разрушать укрепленные блиндажи с помощью 10-килограммовых мир, заявили на предприятии «Уралдронзавод», передает ТАСС.

Новые дроны испытали в условиях боевых действий и применяют на купянском и константиновском направлениях.

«"Упырь-18" получили свое название за 18-дюймовую раму, они способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров. Повышенная грузоподъемность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения», — отметил представитель завода.

На предприятии поделились планами нарастить производство этого типа дронов.

Ранее Армия России получила новую «Молнию»-матку. Это БПЛА, способный нести FPV-дрон, матка сможет работать в качестве ретранслятора, который увеличит дальность полета небольшого камикадзе.

