12:28, 31 января 2026Бывший СССР

Российский военкор раскрыл подробности удара по ключевому узлу логистики ВСУ

Военкор Поддубный: Удар по станции Синельниково нарушил логистику ВСУ
Мария Винар

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности удара по ключевому узлу логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Детали он опубликовал в Telegram-канале.

По словам военкора, удар российских беспилотников (БПЛА) пришелся на железнодорожную станцию Синельниково, в ходе которого были ликвидированы составы с военными грузами и нарушена коммуникация с восточными территориями Днепропетровской области. Вследствие этого украинской армии теперь будет сложно перебросить резервы на территорию Донбасса.

Ранее издание The New York Times сообщило, что ВСУ не пытаются удержать «каждый клочок» территории, их цель — предотвратить наращивание темпов боевых действий со стороны России, которые могут усилить ее позицию на мирных переговорах.

