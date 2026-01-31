Силовики сообщили об отправке на убой подготовленных на Западе бригад ВСУ

Подготовленные на Западе бригады ВСУ бросают на самые горячие участки

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку на Западе, бросают на самые горячии участки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об отправке бойцов на убой сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — рассказал собеседник агентства.

Ранее западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск ВСУ, охарактеризовав их «элитой на бумаге».