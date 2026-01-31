Реклама

Силовики сообщили об отправке на убой подготовленных на Западе бригад ВСУ

Подготовленные на Западе бригады ВСУ бросают на самые горячие участки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку на Западе, бросают на самые горячии участки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об отправке бойцов на убой сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — рассказал собеседник агентства.

Ранее западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск ВСУ, охарактеризовав их «элитой на бумаге».

