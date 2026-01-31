Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку на Западе, бросают на самые горячии участки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об отправке бойцов на убой сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — рассказал собеседник агентства.
Ранее западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск ВСУ, охарактеризовав их «элитой на бумаге».