05:27, 31 января 2026Мир

США поставят оружие на миллиарды долларов одной стране

Reuters: Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более 6,5 миллиардов долларов по трем контрактам. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в общей сложности будет заключено три контракта. Основными подрядчиками станут компании AM General, Boeing и Lockheed Martin.

По данным агентства, сделка подразумевает продажу легковых тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму 1,98 миллиарда долларов. Еще один контракт предусматривает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму 3,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Израиль настаивает на полном разоружении шиитской группировки «Хезболла» на всей территории Ливана, несмотря на заявления ливанских властей об успешном изъятии оружия у движения на юге страны.

