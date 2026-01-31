Реклама

Россия
15:30, 31 января 2026Россия

Стало известно о бесплатной проверке россиян для выявления рисков раннего старения

В России утвердили список бесплатных обследований на риски раннего старения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Кабмин России утвердил приблизительный список бесплатных обследований, которые направлены на выявление рисков раннего старения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

По данным агентства, граждане России смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, чтобы определить уровень ферритина, интерлейкина-6, С-реактивного белка, магния, цинка и фактора некроза опухоли, если показатели биологического возраста отличаются от календарного на пять лет и более.

Россияне также могут сдать кровь для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

Кроме того, планируются проверка показателей кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для выявления нарушений опорно-двигательной системы на ранних стадиях развития и исследования для обнаружения нарушений психоэмоциального состояния, ожирения и признаков снижения когнитивных функций.

Ранее стало известно, что экстракт розмарина ослабляет когнитивные нарушения и воспаление мозга, которые возникают на фоне химиотерапии.

