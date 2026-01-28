Обычная кухонная трава показала защиту мозга при химиотерапии

F&F: Розмарин ослабляет когнитивные нарушения, возникающие из-за химиотерапии

Экстракт розмарина может ослаблять когнитивные нарушения и воспаление мозга, возникающие на фоне химиотерапии. К такому выводу пришли исследователи, изучившие действие Rosmarinus officinalis в эксперименте на крысах с моделью химиотерапевтически индуцированных нарушений памяти и внимания. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

У животных ухудшение когнитивных функций вызывали препаратом оксалиплатин, широко применяемым в противоопухолевом лечении. Розмарин вводили либо в виде спиртового экстракта, либо в форме наночастиц. В обоих случаях терапия снижала повреждение гиппокампа — ключевой области мозга, связанной с обучением и памятью, — и замедляла развитие поведенческих и когнитивных нарушений.

Анализ показал, что розмарин восстанавливал антиоксидантную защиту нервной ткани, уменьшал воспаление и подавлял активацию молекулярных механизмов, связанных с гибелью нейронов. Дополнительно активировался сигнальный путь Wnt/β-катенин, играющий важную роль в поддержании структуры и функций мозга. При этом противоопухолевая эффективность оксалиплатина не снижалась.

Авторы подчеркивают, что розмарин давно используется в традиционной медицине, однако полученные данные впервые подробно раскрывают его потенциальное защитное действие на мозг при химиотерапии. Хотя результаты пока получены только на животных, они указывают на перспективность пищевых растений как основы для вспомогательных средств, способных снижать неврологические побочные эффекты лечения.

