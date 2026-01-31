Трамп сообщил об «обделавшейся» армии Ирана

Трамп сделал репост сообщения о КСИР после взрывов в Иране

Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения об обделавшейся армии Ирана. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

К сообщению прикреплено видео с последствиями взрывов в одном из иранских городов.

«Сейчас — Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР) — в режиме паники, полностью обделались», — указано в публикации, которую репостнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что американские власти не посвящают своих союзников в Персидском заливе в детали планов против Ирана. «Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — сказал он.