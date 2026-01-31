Аналитик Латышев назвал наглыми требования Украины по окончанию конфликта

Выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта поражают своей наглостью. Такое мнение высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в статье для «Царьград».

Он также обратил внимание, что условия были озвучены не напрямую, а в интервью министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги местным СМИ.

Как указал аналитик, Киев потребовал «юридически обязывающие гарантии безопасности» и присутствия европейских военных на территории Украины с «подстраховкой» США. Еще одним требованием стало обеспечение Украине «самодостаточности в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия».

«Требования Сибиги от лица киевского режима поражают наглостью (...) Бросив вызов Москве, которая категорически против этого, Сибига подчеркнул, что "неизменной целью" Украины остается членство в НАТО, в чем "не должно быть никаких сомнений". В ЕС Киев тоже хочет вступить», — отметил Латышев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости найти ускоренный путь вступления страны в Европейский союз (ЕС) из-за угроз со стороны России. Он выразил уверенность, что Киев сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в объединение уже к концу 2026 года.