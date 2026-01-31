Реклама

Мир
20:29, 31 января 2026Мир

Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными
Мария Винар

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, которые прошли в Майами. Своими впечатлениями о встрече он поделился в X (ранее — Twitter).

Так, Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными. По его словам, американская сторона оказалась воодушевлена работой России над урегулированием конфликта на Украине.

Уиткофф также уточнил, что в состав американской делегации вошли министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что российский лидер ответил согласием на его просьбу.

